Пригожин: ВСУ перемещают танки по пещерам подземных городов Артёмовска

APS
2023-01-07 18:34

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об особенностях сражений на Артёмовском направлении.

Лидер подразделения "Wagner Group" Евгений Пригожин утверждает, что вооружённые силы Украины хорошо укрепились в Артёмовске, поскольку спецификой города является его разделённость водными барьерами. Также Пригожин напомнил, что в Артёмовске присутствуют солевые шахты и пещеры.

По данным Евгения Пригожина, сеть пещер в Артёмовске простирается до ста метров в глубину, являясь своеобразным подземным городом, по которому украинские войска перегоняют танки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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