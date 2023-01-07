Пригожин: ВСУ перемещают танки по пещерам подземных городов Артёмовска

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об особенностях сражений на Артёмовском направлении.

Лидер подразделения "Wagner Group" Евгений Пригожин утверждает, что вооружённые силы Украины хорошо укрепились в Артёмовске, поскольку спецификой города является его разделённость водными барьерами. Также Пригожин напомнил, что в Артёмовске присутствуют солевые шахты и пещеры.

По данным Евгения Пригожина, сеть пещер в Артёмовске простирается до ста метров в глубину, являясь своеобразным подземным городом, по которому украинские войска перегоняют танки.