Теодорикакос: Греция построит забор по всей длине границы с Турцией

Глава греческого Министерства защиты граждан Такис Теодорикакос анонсировал строительство заграждения на турецкой границе.

7 января греческий политик Такис Теодорикакос сообщил, что правительство страны приняло решение о незамедлительном начале строительства 35-ти километров забора на участке границы с Турцией вдоль реки Эврос. По данным Теодорикакоса, Греция уже построила 37,5 километров заграждения на турецкой границе.

Также Такис Теодорикакос отметил, что общая протяжённость забора на границе Греции с Турцией превысит 200 километров и обойдётся Афинам в сто миллионов евро.