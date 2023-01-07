Теодорикакос: Греция построит забор по всей длине границы с Турцией
Глава греческого Министерства защиты граждан Такис Теодорикакос анонсировал строительство заграждения на турецкой границе.
7 января греческий политик Такис Теодорикакос сообщил, что правительство страны приняло решение о незамедлительном начале строительства 35-ти километров забора на участке границы с Турцией вдоль реки Эврос. По данным Теодорикакоса, Греция уже построила 37,5 километров заграждения на турецкой границе.
Также Такис Теодорикакос отметил, что общая протяжённость забора на границе Греции с Турцией превысит 200 километров и обойдётся Афинам в сто миллионов евро.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Ангелина Крент
Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты
Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.Подробнее...