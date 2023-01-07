Папу Франциска призвали подать иск в окружной суд Баварии по делу о сексуальном насилии
Инициатива Sauerteig, которая занимается расследованием скандала со злоупотреблениями в Гархинге-на-Альце в Верхней Баварии, призывает Папу Франциска подать иск в окружной суд Траунштайна.
Целью судебного процесса станет, определение, сокрытия лиц, ответственных за архиепископию Мюнхен-Фрайзинг, которые совершали сексуальные преступления против детей.
После смерти папы-эмеритуса Бенедикта XVI окружной суд заявил, что судебный процесс против Бенедикта продолжается, по крайней мере, на данный момент.
Джозеф Ратцингер при жизни нанял крупную юридическую фирму, чтобы она представляла его интересы.
Однако его адвокаты могут потребовать перерыва разбирательства, пока не выяснятся обстоятельства дальнейшей процедуры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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