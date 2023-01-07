Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине вечером 13 января

Пресс-служба Совбеза ООН анонсировала проведение заседание на тему украинского кризиса.

Вечером субботы официальный сайт Организации объединённых наций опубликовал сведения о том, что заседание Совета безопасности ООН по военному конфликту в Украине состоится 13 января в 23:00 по московскому времени.

Примечательно, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев инициировал исключение России из Совета безопасности ООН и из самой организации. Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ответил на слова Кулебы, заявив, что исключение России из Организации объединённых наций сейчас невозможно.