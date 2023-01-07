Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Подгородное возле Артёмовска

Представители подразделения "Группа Вагнера" смогли занять новые выгодные позиции на Артёмовском направлении.

Вечером 7 января информационное агентство "Украина.ру" сообщило, что солдаты подконтрольного Евгению Пригожину подразделения "Wagner Group" установили контроль над населённым пунктом Подгородное, которые располагается в северо-восточной части города Артёмовск в Донецкой Народной республике.

Характерно, что ранее в тот же день глава Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВСУ покинут соседний Соледар.