Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Подгородное возле Артёмовска
Представители подразделения "Группа Вагнера" смогли занять новые выгодные позиции на Артёмовском направлении.
Вечером 7 января информационное агентство "Украина.ру" сообщило, что солдаты подконтрольного Евгению Пригожину подразделения "Wagner Group" установили контроль над населённым пунктом Подгородное, которые располагается в северо-восточной части города Артёмовск в Донецкой Народной республике.
Характерно, что ранее в тот же день глава Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВСУ покинут соседний Соледар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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