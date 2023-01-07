В Германии климатические активисты заблокировали поселок в котором собираются добывать уголь

Экоактивисты в немецком Люцерате сопротивляются демонтажу протестного лагеря, возводят баррикады и блокируют улицы.

Экоактиависты, которые протестуют против добычи угля в Люцерате призвали на помощь своих сторонников и увеличили палаточный лагерь.

Инициативы в социальных сетях призывали людей принять участие в сопротивлении выселению, используя хэштег #LuetzerathUnraeumbar.

На улицах Люцерата были возведены дополнительные баррикады, среди прочего активисты заблокировали переулки газовыми баллонами, чтобы сделать их непроходимыми.

Известная климатическая активистка Луиза Нойбауэр появится в Люцерате в это воскресенье. Она призвала своих сторонников поддержать протест.

Энергетическая компания RWE с разрешения властей намерена в ближайшее время снести палаточный лагерь, чтобы начать добычу угля.

Поселок Люцерат был отселен, когда выяснилось, что под ним находится большой пласт каменного угля. Напомним, что Германия возобновила использование угольных ТЭЦ до 2030 года.