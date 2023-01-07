«Женский рынок» в Йемене: как древняя коммерция уживается с современностью

Он был построен более 100 лет назад и с тех пор почти не изменился, покупатели здесь могут найти практически все.

"Женский рынок" в городе Мукалла, столице мухафазы Хадрамут на востоке Йемена, - один из самых известных и старейших рынков в городе. Покупатель здесь находит все, что нужно.

Если человек ищет традиционные товары, женский рынок предлагает ему благовония, ладан, орехи всех видов, а также посуду из пальмовых листьев. Товары включают также керамику, украшения, бижутерию, аксессуары, изделия ручной работы и керамику, традиционную одежду и другие.

"Женский рынок был построен более 100 лет назад и до сих пор сохраняет свое наследие и этническую принадлежность", - говорит Сумайя баш, исследователь истории.

Она добавила, что он был назван женским рынком, потому что женщины находят на нем все, что связано с их потребностями и целями, будь то домашнее хозяйство или одежда, магазины золота и серебра и товары, которыми характеризуется Хадрамаут. Например, - хну, гусу, благовония и ладан.

По словам историка, рынок считается визитной карточкой для посетителей города Мукалла как внутри страны, так и за ее пределами, а также иностранцев, которые ищут традиционные товары, известные в Хадрамауте.

Рынок расположен в центре Мукаллы, между тремя ее древними кварталами, и примыкает к мечети Султана Омара и Королевской библиотеке, что делает его особым центром притяжения для посетителей и туристов, число которых значительно сократилось с начала нынешнего кризиса в стране.

Абдул Насер Джумаан Баттис, трейдер, сказал, что "рынки в эти дни испытывают относительную стагнацию из-за экономических и материальных условий".

Он добавил, что рынки стали сезонными, тогда как в прошлом они были полунепрерывными в течение всего года. "Но мы все равно говорим спасибо Богу, с Божьей помощью ситуация улучшается, и все возвращается к тому, что было", - заявил трейдер.

Работающие женщины играют значительную роль в торговле, поскольку рынок является подходящим местом для демонстрации их товаров, является для них хорошим источником дохода и дает им возможность улучшить материальное положение своих семей.

Несмотря на большое количество рынков в городе, женский сохранил свое существование и привлекает сотен покупателей каждый день, особенно по особым случаям и праздникам.