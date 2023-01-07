Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты

Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.

После католического праздника Тела Господня, центральные улицы небольшого Испанского городка Кастильо де Мурсия, близ старой кастильской столицы Бургоса, становятся ареной для действа, способного ввергнуть в шок неосведомленного зрителя.

Это странное действо, ведущее свое происхождение от древнего ритуала, проходит ежегодно в городе Кастильо де Мурсия. На праздник туда съезжаются толпы туристов и СМИ, при том, что город населяют 275 человек.



Прямо на старинной мостовой горожане устанавливают импровизированные кроватки, на которые выкладывают детей, не достигших 12-месячного возраста.

Далее, на «сцене» появляются главные участники мистерии – мужчины из братства Сантисимо-Сакраменто де Минерва в ярких желто-красных костюмах и масках «дьяволов». Один за другим ряженные с разбегу перепрыгивают через ряды беззащитных младенцев, с резвостью заправских атлетов. Эта традиция берет начало в XVII веке.

Считается, что мужчины в ярких трико являются олицетворением убегающего дьявола, который, перепрыгнув через детей, забирает от них болезни и несчастья, избавляет от сглаза, порчи и влияния темных сил.



После прохождения всей «полосы препятствий», детей осыпают лепестками цветов и торжественно несут к месту финального пира, на площади, у главного городского храма.

Такой странный обычай, основанный на древних ритуалах защиты от сглаза и порчи, стал практиковаться в городе примерно с 1620-х годов. Жители Кастильо де Мурсия верят, что таким образом их дети получают особое благословение, добавляющее «силы» церковному ритуалу крещения. Прыгающие «дьяволы» символически забирают на себя первородный грех, наделяя маленьких участников «Эль Колачо» особым покровительством небес.



В доказательство действенности обряда, местные приводят статистику, согласно которой, за все время проведения ни один младенец в нем не пострадал.



Взрослым зрителям также предоставляется шанс «очиститься», если красно-желтый «дьявол» изловчится и нанесет им удар кнутом во время процессии по городу, которая предваряет сами «Прыжки через детей». Так что те, кто планируют свой летний отдых вместе с новорожденными, могут провести это время с пользой в солнечной Испании — очиститься заодно от грехов.

Католическая церковь не одобряет этот обряд; однако, если посмотреть объективно, то обычай полоскать детей в холодной воде во время крещения куда опаснее.