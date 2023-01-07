ISNA: 2 участника протесов в Иране казнены за убийство бойца ополчения

Газета ISNA сообщила о казни двух иранских митингующих, которые признаны виновными в убийстве местного военного.

Журналисты газеты ISNA уведомляют, что в Иране были казнены Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хосейни, которые обвинялись в умышленном убийстве представителя местного исламского ополчения "Басидж" в ходе протестов, которые вспыхнули в стране в 2022 году, продолжаясь до сих пор.

В пресс-служба Европейского союза уже успели осудить казнь иранских активистов, отметив, что официальный Брюссель находится в состоянии потрясения после данного инцидента.