ISNA: 2 участника протесов в Иране казнены за убийство бойца ополчения
Газета ISNA сообщила о казни двух иранских митингующих, которые признаны виновными в убийстве местного военного.
Журналисты газеты ISNA уведомляют, что в Иране были казнены Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хосейни, которые обвинялись в умышленном убийстве представителя местного исламского ополчения "Басидж" в ходе протестов, которые вспыхнули в стране в 2022 году, продолжаясь до сих пор.
В пресс-служба Европейского союза уже успели осудить казнь иранских активистов, отметив, что официальный Брюссель находится в состоянии потрясения после данного инцидента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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