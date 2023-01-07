Что сказал почтенный старец Николай в год, когда Лукашенко избрали президентом
Президент Беларуси пообщался со священнослужителями после посещения Свято-Елизаветинского монастыря под Минском.
Священники рассказали президенту историю, которая произошла после его избрания в 1994 году.
«Старец отец Николай сказал: «Пока Лукашенко будет у власти (в Беларуси) все будет хорошо», - рассказал священник президенту Беларуси.
«То есть умирать мне пока никак», - пошутил в ответ Лукашенко: «А то меня все хоронят эти беглые».
Ранее Александр Лукашенко призвал «сделать шаг на встречу» белорусам, которые выехали за рубеж после протестов 2020 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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