Что сказал почтенный старец Николай в год, когда Лукашенко избрали президентом

Президент Беларуси пообщался со священнослужителями после посещения Свято-Елизаветинского монастыря под Минском.

Священники рассказали президенту историю, которая произошла после его избрания в 1994 году.

«Старец отец Николай сказал: «Пока Лукашенко будет у власти (в Беларуси) все будет хорошо», - рассказал священник президенту Беларуси.

«То есть умирать мне пока никак», - пошутил в ответ Лукашенко: «А то меня все хоронят эти беглые».

Ранее Александр Лукашенко призвал «сделать шаг на встречу» белорусам, которые выехали за рубеж после протестов 2020 года.

