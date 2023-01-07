Власти Украины проверят использование госимущества в Киево-Печерской лавре
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко утверждает, что правительство страны инициирует проверку использования государственного имущества.
7 января министр культуры Украины Александр Ткаченко публично заявил, что после выходных в стране заработает специально учреждённая межведомственная комиссия, которая исследует, каким образом религиозные организации государства осуществляют пользование госимуществом.
При этом Ткаченко отметил, что в первую очередь межведомственная комиссия займётся анализом использования государственного имущества в Киево-Печерской лавре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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