Власти Украины проверят использование госимущества в Киево-Печерской лавре

APS
2023-01-07 18:59

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко утверждает, что правительство страны инициирует проверку использования государственного имущества.

7 января министр культуры Украины Александр Ткаченко публично заявил, что после выходных в стране заработает специально учреждённая межведомственная комиссия, которая исследует, каким образом религиозные организации государства осуществляют пользование госимуществом.

При этом Ткаченко отметил, что в первую очередь межведомственная комиссия займётся анализом использования государственного имущества в Киево-Печерской лавре.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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