7 января в нескольких областях Украины воздушная тревога была объявлена повторно.

Официальный сайт украинского Министерства цифровой трансформации уведомляет, что вечером субботы на территории Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Примечательно, что несколькими часами ранее воздушная тревога уже объявлялась в данных регионах.

Также сингалы воздушной тревоги звучат в областном городе Запорожье, который находится под контролем вооружённых сил Украины невзирая на то, что Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.