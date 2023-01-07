Воздушная тревога объявлена в 4 областях Украины второй раз за день
7 января в нескольких областях Украины воздушная тревога была объявлена повторно.
Официальный сайт украинского Министерства цифровой трансформации уведомляет, что вечером субботы на территории Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Примечательно, что несколькими часами ранее воздушная тревога уже объявлялась в данных регионах.
Также сингалы воздушной тревоги звучат в областном городе Запорожье, который находится под контролем вооружённых сил Украины невзирая на то, что Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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