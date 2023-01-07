В Нидерландах опубликовали карту, которая приведет к награбленным нацистами сокровищам
Как сообщает NBC News, Национальный архив Нидерландов опубликовал необычную карту. Вероятно, это место, где немецкие солдаты спрятали сокровища на миллионы долларов во время Второй мировой войны.
На этой неделе документ поразил воображение охотников за сокровищами в Нидерландах. Вооруженные металлоискателями и лопатами, группы бродили по полям, окружающим деревню Оммерен.
В архиве сказали, что карта якобы показывает, где нацистские солдаты спрятали четыре больших сундука, наполненных бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и всевозможными драгоценностями , которые они забрали во время ограбления банка в 1944 году.
Карта стала доступной спустя 78 лет. Хотя существование сокровища так и не было полностью подтверждено, были предприняты различные попытки найти его, сообщила пресс-секретарь Национального архива Анн-Марике Самсон.
"Мы не знаем наверняка, существовал ли клад. Но институт провел множество проверок и счел эту историю достоверной. Однако его так и не нашли", - сказал Самсон.
Однако ничтожный шанс найти какие-либо ценности не остановил охотников за сокровищами.
Опубликовано: Николай Скира
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Ангелина Крент
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