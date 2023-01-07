Министр экономики Японии призывает к новому мировому порядку, чтобы противостоять подъему авторитарных режимов
Глава Минэкономики Японии заявил, что после завершения холодной войны авторитарные режимы смогли укрепиться и представляют опасность для демократических стран.
«Авторитарные страны накопили огромную мощь как в экономическом, так и в военном отношении», — заявил Ясутоси Нисимура.
Он призвал союзников объединиться и «восстановить мировой порядок», который будет основан на ценностях демократии.
Ранее президент России Владимир Путин в своих выступлениях дал понять, что наступил конец гегемонии США и их союзников по так называемому демократическому лагерю. Мир больше не будет однополярным отметил российский лидер.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Ангелина Крент
Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты
Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.Подробнее...