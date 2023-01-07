Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского по священникам УПЦ
Мария Захарова раскритиковала директиву Владимира Зеленского о лишении гражданства Украины тринадцати священнослужителей Украинской православной церкви.
Вечером субботы официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявила, что рассматривает решение Владимира Зеленского приостановить украинского гражданство для 13 служителей УПЦ как "сатанизм".
Известно, что ранее в тот же день министр культуры Украины Александр Ткаченко анонсировал проведение исследования использования госимущества сотрудниками Киево-Печерской лавры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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