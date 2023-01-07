Спасенные Ocean Viking мигранты прибудут в порт Анконе в Италии

Спасательное судно Ocean Viking в субботу поднял на борт 37 мигрантов, дрейфующих у берегов Ливии.

Принято решение высадить беженцев в Анконе, порту на Адриатическом побережье, что подтвердило правительство Италии, сообщила неправительственная организация.

«Порт находится в 1575 км от района операций, то есть понадобится четыре дня навигации», — с сожалением отметили в SOS Méditerranée.

Некоторые мигранты уже страдают от «отравлений и ожогов», полученных на борту лодки.

Среди 37 человек две женщины и 12 несовершеннолетних без сопровождения.