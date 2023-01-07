Спасенные Ocean Viking мигранты прибудут в порт Анконе в Италии
Спасательное судно Ocean Viking в субботу поднял на борт 37 мигрантов, дрейфующих у берегов Ливии.
Принято решение высадить беженцев в Анконе, порту на Адриатическом побережье, что подтвердило правительство Италии, сообщила неправительственная организация.
«Порт находится в 1575 км от района операций, то есть понадобится четыре дня навигации», — с сожалением отметили в SOS Méditerranée.
Некоторые мигранты уже страдают от «отравлений и ожогов», полученных на борту лодки.
Среди 37 человек две женщины и 12 несовершеннолетних без сопровождения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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