Лукашенко высмеял СМИ, которые «открывают» у него новые болезни
Александр Лукашенко пошутил на тему журналистов, которые распространяют дезинформацию о наличии тяжёлых заболеваний у президента.
7 явнаря Александр Лукашенко пообщался со священнослужителями после приезда на рождественскую службу, где один из священников со ссылкой на православного старца заявил о том, что до смены президента в стране всё будет хорошо.
В ответ на замечание святителя Лукашенко заявил, что не намерен умирать, отметив, что уехавшие из Беларуси оппозиционеры и СМИ распространяют ложные сведения о состоянии здоровья белорусского президента, приписывая ему новые заболевания, которых в действительности нет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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