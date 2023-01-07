Лукашенко высмеял СМИ, которые «открывают» у него новые болезни

Александр Лукашенко пошутил на тему журналистов, которые распространяют дезинформацию о наличии тяжёлых заболеваний у президента.

7 явнаря Александр Лукашенко пообщался со священнослужителями после приезда на рождественскую службу, где один из священников со ссылкой на православного старца заявил о том, что до смены президента в стране всё будет хорошо.

В ответ на замечание святителя Лукашенко заявил, что не намерен умирать, отметив, что уехавшие из Беларуси оппозиционеры и СМИ распространяют ложные сведения о состоянии здоровья белорусского президента, приписывая ему новые заболевания, которых в действительности нет.