Британия решила перезапустить космическую программу впервые с 1971 года

APS
2023-01-07 19:29

Великобритания перезапустит свою космическую программу, которая была остановлена в 1971 году.

Компания Virgin готовится к запуску в стратосферу переоборудованного «Боинг 747» известного под названием Cosmic Girl, сообщили власти.

Virgin Orbit и космодром Корнуолл решили объединить усилия, чтобы Великобритания смогла вернуться на передовые позиции в освоении космоса.

С помощью космоса правительство Британии намерено оживить экономику.

Отметим, что в Британии существуют стартапы по запуску спутников с платформ морского базирования.

Опубликовано: Тарас Медведев







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