Британия решила перезапустить космическую программу впервые с 1971 года
Великобритания перезапустит свою космическую программу, которая была остановлена в 1971 году.
Компания Virgin готовится к запуску в стратосферу переоборудованного «Боинг 747» известного под названием Cosmic Girl, сообщили власти.
Virgin Orbit и космодром Корнуолл решили объединить усилия, чтобы Великобритания смогла вернуться на передовые позиции в освоении космоса.
С помощью космоса правительство Британии намерено оживить экономику.
Отметим, что в Британии существуют стартапы по запуску спутников с платформ морского базирования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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