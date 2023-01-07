Кадыров поздравил православных с Рождеством, отметив достижение Путина
Рамзан Кадыров опубликовал обращение к православным христианам, где поздравил их с Рождеством.
7 явнаря лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров написал новый пост в мессенджере Telegram, где поздравил православных христиан с Рождеством Иисуса Христа, отметив важность данного праздника для жителей России.
Также Кадыров напомнил, что сосуществование представителей различных религиозных конфессий в одной стране стало возможно благодаря рациональной управленческой политике Владимира Путина, который сумел консолидировать местное население невзирая на расхождения в их взглядах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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