Том Хэнкс назвал Голливуд «семейным бизнесом»

Актер Том Хэнкс выступил против обвинений в свой адрес, где его уличали в кумовстве из-за того, что его родные также выбрали карьеру актеров кино.

Дети актера, сыгравшего Форреста Гампа, в том числе сын Колин и дочь Элизабет Энн, стали голливудскими актерами.

Его младший сын Трумэн появляется в последнем фильме Хэнкса «Человек по имени Отто».

Его сын Колин получил признание критиков за роли в сериалах, таких как «Фарго», «Безумцы», и снялся в таких крупных фильмах, как «Кинг-Конг» и «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли».

Но сам Хэнкс не считает это кумовством, а скорее семейным бизнесом.