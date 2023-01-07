Том Хэнкс назвал Голливуд «семейным бизнесом»
Актер Том Хэнкс выступил против обвинений в свой адрес, где его уличали в кумовстве из-за того, что его родные также выбрали карьеру актеров кино.
Дети актера, сыгравшего Форреста Гампа, в том числе сын Колин и дочь Элизабет Энн, стали голливудскими актерами.
Его младший сын Трумэн появляется в последнем фильме Хэнкса «Человек по имени Отто».
Его сын Колин получил признание критиков за роли в сериалах, таких как «Фарго», «Безумцы», и снялся в таких крупных фильмах, как «Кинг-Конг» и «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли».
Но сам Хэнкс не считает это кумовством, а скорее семейным бизнесом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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