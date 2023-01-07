На Украине в Рождество продолжаются обстрелы несмотря на объявленное перемирие

Как и накануне, ВС России заверили, что намерены продлить перемирие до полуночи субботы, при этом осуждая продолжающийся украинский артиллерийский обстрел своих позиций.

Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, прекращение огня, касается только наступательных инициатив, но оборонительный огонь российские войска уполномочены вести.

Два дня действия режима тишины ВС России отражали атаки и отвечала на украинский огонь в нескольких регионах в зоне СВО, нанеся противнику потери.

Украина сомневается в искренности российского перемирия, говоря, что это уловка, чтобы выиграть время.

Вашингтон, Париж, Лондон, Берлин и ЕС раскритиковали эту инициативу.