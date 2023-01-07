Пять человек получили ранения в результате экстренной посадки самолета в Японии

Самолет Jetstar в субботу утром совершил аварийную посадку в международном аэропорту центральной Японии. Процедура была реализована после получения информации об угрозе взрыва. Борт совершал внутренний рейс.

Пять пассажиров получили легкие травмы во время эвакуации с использованием надувной горки после прибытия в международный аэропорт Chubu Centrair в префектуре Аити около 7:40 утра (по местному времени) в субботу, сообщило информационное агентство Kyodo.

По информации авиакомпании, госпитализированных нет. На борту самолета, направлявшегося в Фукуоку из аэропорта Нарита недалеко от Токио, находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сообщение об угрозе поступило около 6:20 утра по местному времени, когда в информационный центр аэропорта Нарита поступил звонок от человека, который утверждал, что заложил бомбу в самолете Jetstar, и сообщил название конкретного рейса, сообщила полиция префектуры Тиба.

По данным Kyodo, в результате инцидента многие рейсы из аэропорта Тюбу были задержаны или отменены, а взлетно-посадочная полоса была временно закрыта.

Японские службы выясняют обстоятельства произошедшего.