В Турции рухнула крыша отеля, есть пострадавшие

Губернатор турецкой провинции Карс Тюркер Оксюз в эфире местного телевидения заявил, что в городе Сарыкамыш обрушилась крыша отеля.

По его данным, госпитализировано 10 человек. Губернатор уточнил, что угрозы жизням пострадавших нет.

Обрушение кровли произошло во время проведения памятных мероприятий и театрального представления в холле гостиницы.

На месте работают специальные службы, идет разбор завалов. Сообщается, что в здании никого не осталось.