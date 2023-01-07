В Турции рухнула крыша отеля, есть пострадавшие
2023-01-07 19:52
Губернатор турецкой провинции Карс Тюркер Оксюз в эфире местного телевидения заявил, что в городе Сарыкамыш обрушилась крыша отеля.
По его данным, госпитализировано 10 человек. Губернатор уточнил, что угрозы жизням пострадавших нет.
Обрушение кровли произошло во время проведения памятных мероприятий и театрального представления в холле гостиницы.
На месте работают специальные службы, идет разбор завалов. Сообщается, что в здании никого не осталось.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты
Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.Подробнее...
-
-