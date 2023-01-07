В ЮАР обнаружен новый подвариант Covid-19, но вспышки эпидемии нет
Новый подвариант Omicron, XBB.1.5, который быстро распространяется в Соединенных Штатах, был обнаружен в Южной Африке, но медики на этот раз не бьют тревогу.
«Я не ожидаю большой волны инфекций с госпитализациями в ЮАР из-за высокого популяционного иммунитета и предыдущих волн вариантов Омикрона», — заявила в Твиттере Бета и Омикрон.
В Южной Африке, в которой в конце 2021 года был обнаружен первый случай заболевания Омикроном, зарегистрировано более четырех миллионов случаев заболевания коронавирусом с более чем 102 500 из них завершились смертельными исходами.
Около 48% населения в южноафриканской республике смогли пройти вакцинацию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила на этой неделе, что XBB.1.5, внук семейства Omicron, является «наиболее трансмиссивным субвариантом вируса из обнаруженных до сих пор».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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