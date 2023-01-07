За неделю в порту Роттердама изъяли 5 тонн кокаина на €354 млн

За прошедшую неделю в порту Роттердама было изъято 4726 кг кокаина и задержано 34 человека, сообщила в субботу прокуратура Нидерландов. Стоимость предотвращенной контрабанды на черном рынке составляет 354 миллиона евро.

По словам следователей, в конце года в контейнерах с замороженным фруктовым соком, прибывших из Бразилии, был обнаружен белый порошок. Были арестованы шесть человек и изъято более тонны кокаина.

Через несколько дней в контейнерах с бананами (350 кг) и обувью (почти 3 тонны) были обнаружены наркотики. Эти товары пришли из Чили, восемь человек были арестованы.

Нидерланды, наряду с Бельгией, являются основным европейским рынком нелегальной торговли кокаином, и приведенные примеры неудачной контрабанды являются лишь наиболее яркими.

Количество кокаина, изымаемого в Нидерландах, увеличивается с каждым годом. В 2020 году службы предотвратили контрабанду 40,9 тонны белого порошка в порту Роттердам, а годом позже — 72,8 тонны. Еще в 2014 году статистика прокуратуры фиксировала контрабанду около 7,5 тонн кокаина.