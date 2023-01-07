В Германии завершился чемпионат по метанию новогодней елки

Украшенные рождественские стали снарядом для метания в Котбусе, где пожарная команда пригласила в субботу всех желающих на чемпионат.

Пожарный Штефан Гумперт бросил рождественское дерево дальше всех на 6.30 метра, сообщил заместитель командующего местной обороной Михаэль Мёбес.

Однако в прежние годы победный бросок достигал восьми метров, рассказали организаторы. В соревнования приняли участие 65 человек. Это меньше, чем в предыдущие годы.

Новый мэр Котбуса Тобиас Шик также присутствовал на бросании рождественской елки. Однако Шик не попал в пятерку лучших.

У каждого участника было по три попытки. Технику броска: с разбега или из положения стоя, каждый участник выбирал самостоятельно. Засчитывается только лучший бросок.