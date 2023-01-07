Актер Джереми Реннер встретил 52-й день рождения на больничной койке и поблагодарил медперсонал

Американский актер Джереми Реннер поблагодарил лечащий персонал больницы в Рино (штат Невада, США) спустя неделю после аварии при уборке снега.

Серьезно пострадавший в столкновении со снегоуборочной машиной актер в пятницу опубликовал в Instagram свою фотографию на больничной койке в окружении 12 медработников.

Реннер носит кислородную маску и подключен к трубкам. Он благодарит команду отделения интенсивной терапии, которая «начала это путешествие» вместе с ним, написала звезда Marvel.

Актер встретил свой день рождения на больничной койке, сегодня ему исполнилось 52 года.