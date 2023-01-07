Washington Post: Украина завит от НАТО из-за масштабных разрушений в стране

Американская газета The Washington Post утверждает, что Украина стала больше зависеть от западных государств.

7 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и американский экс-министр обороны Роберт Гейтс написали колонку для издания The Washington Post, где сообщили, что Украина стала более зависимой от денежной помощи стран-участниц НАТО из-за масштабных разрушений в государстве, произошедших в ходе российской спецоперации.

Авторы статьи в WP сходятся во мнении, что украинские войска также находятся в уязвимом положении и быстро капитулируют без поставок западного оружия.