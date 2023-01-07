Washington Post: Украина завит от НАТО из-за масштабных разрушений в стране
Американская газета The Washington Post утверждает, что Украина стала больше зависеть от западных государств.
7 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и американский экс-министр обороны Роберт Гейтс написали колонку для издания The Washington Post, где сообщили, что Украина стала более зависимой от денежной помощи стран-участниц НАТО из-за масштабных разрушений в государстве, произошедших в ходе российской спецоперации.
Авторы статьи в WP сходятся во мнении, что украинские войска также находятся в уязвимом положении и быстро капитулируют без поставок западного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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