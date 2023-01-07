Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что Киев выполняет миссию Североатлантического альянса, ведя боевые действия против России.

Член Государственной думы России Леонид Слуцкий утверждает, что после начала спецоперации украинское правительство сознательно предало своих граждан, поставив интересы администрации НАТО выше мнения украинцев. Слуцкий уверен, что большинство жителей Украины не хотят продолжения боевых действий, однако Киев намерен служить Североатлантическому альянсу и далее.

Характерно, что накануне украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что миссия ВСУ в НАТО заключается в прикрытии западных стран от российской армии.