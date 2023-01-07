В Армении задумались о призыве женщин на срочную службу в Армию

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что в ведомстве рассматриваю возможность призыва женщин на срочную службу в армию.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается. От дополнительных комментариев пресс-секретарь отказался.

Сообщается также, что в случае положительного вопроса женщины смогут поступать на военную службу добровольно.

В настоящее время в Армении призывают на срочную службу мужчин 18-27 лет, срок составляет 2 года.