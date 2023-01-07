The Hill: Байден может объявить об участии в президентских выборах в феврале

Издание The Hill сообщает, что в феврале Джо Байден планирует публично объявить о намерении баллотироваться на второй срок.

Но один из источников издания отмечает, что официальная информация по этому поводу появится не ранее апреля.

Между тем многие демократы сомневаются, что Байден будет участвовать в президентских выборах, поскольку ему уже исполнилось 80 лет.

Ранее о намерении Байдена сообщить о своем участии в президентских выборах 2024 года писало издание Politico.