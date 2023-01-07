The Hill: Байден может объявить об участии в президентских выборах в феврале
2023-01-07 21:02
Издание The Hill сообщает, что в феврале Джо Байден планирует публично объявить о намерении баллотироваться на второй срок.
Но один из источников издания отмечает, что официальная информация по этому поводу появится не ранее апреля.
Между тем многие демократы сомневаются, что Байден будет участвовать в президентских выборах, поскольку ему уже исполнилось 80 лет.
Ранее о намерении Байдена сообщить о своем участии в президентских выборах 2024 года писало издание Politico.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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