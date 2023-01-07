Le Monde: Франция может вывести своих военных из столицы Буркина-Фасо после госпереворота
2023-01-07 21:11
Издание Le Monde сообщает, что Франция не исключает вывод своих сил специального назначения из столицы Буркина-Фасо Уганду.
База Французских военных находится в этом городе с 2011 года. Но после нового госпереворота в Буркина-Фасо между странами возникли разногласия.
В канцелярии французского Минобороны отрицают принятие каких-либо решений по данному вопросу.
Госпереворот в Буркина-Фасо произошел в октябре 2022 года. Его возглавил капитан Ибраим Траоре.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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