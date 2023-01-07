Захарова обвинила Зеленского в сатанизме
2023-01-07 21:27
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Зеленского о лишении гражданства 13 священников УПЦ является сатанизмом.
Она подчеркнула, что это решение было принято украинскими властями в Рождество.
Указ о приостановке гражданства нескольких священников УПЦ МП был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря 2022 года.
В число 13 священников вошел митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого подозревают в госизмене.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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