Захарова обвинила Зеленского в сатанизме

Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты

Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.

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