Захарова обвинила Зеленского в сатанизме

APS
2023-01-07 21:27

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Зеленского о лишении гражданства 13 священников УПЦ является сатанизмом.

Она подчеркнула, что это решение было принято украинскими властями в Рождество.

Указ о приостановке гражданства нескольких священников УПЦ МП был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря 2022 года.

В число 13 священников вошел митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого подозревают в госизмене.

Опубликовано: Светлана Репина







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