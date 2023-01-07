NTV: в Японии отменено 63 авиарейса из-за угрозы взрыва в самолете

Nippon Television Network сообщает, что в японском аэропорту Тюбу отменены 63 авиарейса.

Это произошло из-за поступления информации о бомбе на борту самолета Jetstar, после чего он совершил вынужденную посадку.

Это был пассажирский самолет, летевший из Токио в Фукуоку. Он сел в городе Нагоя.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тюбу в этом городе закрыта, правоохранители расследуют ситуацию. Среди пассажиров нет пострадавших.