NTV: в Японии отменено 63 авиарейса из-за угрозы взрыва в самолете

APS
2023-01-07 21:36

Nippon Television Network сообщает, что в японском аэропорту Тюбу отменены 63 авиарейса.

Это произошло из-за поступления информации о бомбе на борту самолета Jetstar, после чего он совершил вынужденную посадку.

Это был пассажирский самолет, летевший из Токио в Фукуоку. Он сел в городе Нагоя.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тюбу в этом городе закрыта, правоохранители расследуют ситуацию. Среди пассажиров нет пострадавших.

Опубликовано: Светлана Репина







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