NTV: в Японии отменено 63 авиарейса из-за угрозы взрыва в самолете
2023-01-07 21:36
Nippon Television Network сообщает, что в японском аэропорту Тюбу отменены 63 авиарейса.
Это произошло из-за поступления информации о бомбе на борту самолета Jetstar, после чего он совершил вынужденную посадку.
Это был пассажирский самолет, летевший из Токио в Фукуоку. Он сел в городе Нагоя.
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тюбу в этом городе закрыта, правоохранители расследуют ситуацию. Среди пассажиров нет пострадавших.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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