В метро Мехико столкнулись два поезда

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила в Twitter о столкновении двух поездов в городском метро.

Она написала, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Туда также направляются представители МВД и других министерств, директор метрополитена.

Столкновение произошло между станциями Potrero и La Raza. Причина происшествия на данный момент не названа.

По словам секретаря правительства Мехико Маурисио Батреса, в результате столкновения один человек погиб, 10 госпитализированы, 4 все еще находятся в деформированных вагонах.