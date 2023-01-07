В метро Мехико столкнулись два поезда
Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила в Twitter о столкновении двух поездов в городском метро.
Она написала, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Туда также направляются представители МВД и других министерств, директор метрополитена.
Столкновение произошло между станциями Potrero и La Raza. Причина происшествия на данный момент не названа.
По словам секретаря правительства Мехико Маурисио Батреса, в результате столкновения один человек погиб, 10 госпитализированы, 4 все еще находятся в деформированных вагонах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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