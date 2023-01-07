LRT: к 2045 году население Литвы может сократиться до 2 миллионов человек

Портал LRT сообщает, что в течение ближайших 22 лет население Литвы может сократиться с 2,841 млн до 2 млн человек.

По информации рабочей группы литовского Сейма, до 2045 года эта тенденция останется устойчивой.

В 1992 году в Литве проживало 3,7 млн человек. За 30 лет показатель сократился на 860 тыс. человек.

По прогнозам группы, к 2030 году численность населения Литвы составит 2,5 млн человек, а в следующие 15 лет сократится еще на 500 тыс. человек.