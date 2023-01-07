LRT: к 2045 году население Литвы может сократиться до 2 миллионов человек
2023-01-07 22:20
Портал LRT сообщает, что в течение ближайших 22 лет население Литвы может сократиться с 2,841 млн до 2 млн человек.
По информации рабочей группы литовского Сейма, до 2045 года эта тенденция останется устойчивой.
В 1992 году в Литве проживало 3,7 млн человек. За 30 лет показатель сократился на 860 тыс. человек.
По прогнозам группы, к 2030 году численность населения Литвы составит 2,5 млн человек, а в следующие 15 лет сократится еще на 500 тыс. человек.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты
Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.Подробнее...
-
-