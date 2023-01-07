Звезду «Настоящих домохозяек» Джен Шах осудили на 6,5 лет тюрьмы
2023-01-07 22:43
Джен Шах, участницу реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити», приговорили к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество.
Изначально правительство потребовало для обвиняемой 10 лет тюремного заключения. Адвокаты предлагали трехлетний срок.
Джен Шах вместе с сообщниками обвинили в мошенничестве с помощью телемаркетинга.
Они создали масштабную схему, с помощью которой обманывали пожилых людей. Максимальное наказание за такое правонарушение в США составляет 14 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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