La Repubblica: США оказывают давление на Италию ради поставок ЗРК SAMP-T Украине

Издание La Repubblica сообщает, что США оказывают давление на Италию в вопросе поставок оружия Украине.

По информации журналистов, вопрос передачи вооружений украинским военным обсуждался высокопоставленными чиновниками по телефону.

В Италии пока не принят шестой декрет о поставках вооружений, и Соединенные Штаты торопят Рим с решением этого вопроса.

Речь идет о поставках батарей ЗРК SAMP-T. Италия располагает пятью такими установками и одной учебной.