La Repubblica: США оказывают давление на Италию ради поставок ЗРК SAMP-T Украине
2023-01-07 22:48
Издание La Repubblica сообщает, что США оказывают давление на Италию в вопросе поставок оружия Украине.
По информации журналистов, вопрос передачи вооружений украинским военным обсуждался высокопоставленными чиновниками по телефону.
В Италии пока не принят шестой декрет о поставках вооружений, и Соединенные Штаты торопят Рим с решением этого вопроса.
Речь идет о поставках батарей ЗРК SAMP-T. Италия располагает пятью такими установками и одной учебной.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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