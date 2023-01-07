Один человек погиб и 35 получили ранения в результате столкновения поездов метро в Мехико

По меньшей мере один человек погиб и 35 получили ранения в результате столкновения поездов 3-й линии метро в мексиканской столице утром в воскресенье, 7 января, сообщили местные власти.

Умерла молодая женщина. Мэр города Клаудия Шейнбаум опубликовала список из 35 имен госпитализированных, самому старшему из которых — мужчине — 93 года.

Ранее агентство Reuters сообщало о 22 раненых, "которые, похоже, не находятся в тяжелом состоянии".

В последние годы в мексиканском метро произошло много аварий. Самая серьезная из них произошла 3 мая 2021 года, когда обрушился путепровод линии № 12. Погибло 26 человек, более 60 получили ранения.

Одной из причин в то время считалась небрежность в обслуживании инфраструктуры метрополитена.