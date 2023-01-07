Global Times: Запад пытается сбить Россию с ног с помощью Украины
2023-01-07 23:05
Издание Global Times пишет, что страны Запада пытаются сбить Россию с ног с помощью Украины.
Авторы материала отмечают, что отказ Владимира Зеленского от рождественского перемирия, предложенного Владимиром Путиным, показывает, что конфликт может зайти в тупик.
Тем временем Запад не пытается разрядит ситуацию, а наоборот, помогает Украине поставками вооружений.
Авторы статьи убеждены, что ситуация будет тупиковой, пока Украина, Россия, США и НАТО не сядут за стол переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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