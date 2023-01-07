Кадров: 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» отправились в зону СВО РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» отправились в зону проведения СВО РФ на Украине.

7 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции России на Украине порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по ЧР.

Кадыров отметил факт того, что с начала проведения спецоперации по защите Донбасса чеченские военные доказали всему миру свою высокую боеспособность, эффективность при выполнении поставленных задач и необычайную волю к победе.