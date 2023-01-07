«Арменпресс»: Турция строит военную базу на границе с Арменией
2023-01-07 23:14
Агентство «Арменпресс» сообщает, что Турция ведет строительство военной базы на горе Арарат на границе с Арменией.
Это будет база модульной конструкции, которая расположится на высоте 2,1 тыс м над уровнем моря.
Здесь планируется использовать автономные системы вооружения, современные технологии ночного видения.
От столицы Армении Еревана подножье горы Арарат отделяет 39 км.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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