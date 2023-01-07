«Арменпресс»: Турция строит военную базу на границе с Арменией

APS
2023-01-07 23:14

Агентство «Арменпресс» сообщает, что Турция ведет строительство военной базы на горе Арарат на границе с Арменией.

Это будет база модульной конструкции, которая расположится на высоте 2,1 тыс м над уровнем моря.

Здесь планируется использовать автономные системы вооружения, современные технологии ночного видения.

От столицы Армении Еревана подножье горы Арарат отделяет 39 км.

Опубликовано: Светлана Репина







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