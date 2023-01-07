Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине
2023-01-07 23:39
Глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что его страна готовит 12-й пакет военной помощи Украине.
Он напомнил, что Финляндия продолжает оказывать поддержку Украине, а решения по пакету помощи будут приняты в ближайшие несколько недель.
Савола подчеркнул, что при подготовке пакета Финляндия старается не нанести ущерб своей обороноспособности.
20 декабря в Финляндии сообщили об 11-м пакете военной помощи Украине на сумму в 28,8 млн евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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