Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что его страна готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

Он напомнил, что Финляндия продолжает оказывать поддержку Украине, а решения по пакету помощи будут приняты в ближайшие несколько недель.

Савола подчеркнул, что при подготовке пакета Финляндия старается не нанести ущерб своей обороноспособности.

20 декабря в Финляндии сообщили об 11-м пакете военной помощи Украине на сумму в 28,8 млн евро.