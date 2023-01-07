На трансформаторной подстанции под Курском возник пожар
2023-01-07 23:43
Куряне сообщают, что в деревне Моква Курского района на трансформаторной подстанции возник пожар.
В субботу, 7 января 2023 года, жители Курска в местных Telegram-каналах сообщили о том, что в деревне Моква Курского района на трансформаторной подстанции возник пожар, населённый пункт обесточен.
На данный момент губернатор Курской области Роман Старовойт не прокомментировал информацию о пожаре на трансформаторной подстанции, который, по словам курян, был оперативно локализован сотрудниками МЧС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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