На трансформаторной подстанции под Курском возник пожар

Куряне сообщают, что в деревне Моква Курского района на трансформаторной подстанции возник пожар.

В субботу, 7 января 2023 года, жители Курска в местных Telegram-каналах сообщили о том, что в деревне Моква Курского района на трансформаторной подстанции возник пожар, населённый пункт обесточен.

На данный момент губернатор Курской области Роман Старовойт не прокомментировал информацию о пожаре на трансформаторной подстанции, который, по словам курян, был оперативно локализован сотрудниками МЧС.