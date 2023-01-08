Старовойт раскритиковал курского депутата, приславшего видео из Мексики

Губернатор Курской области Роман Старовойт выступил с критикой Максима Васильева, который передал привет россиянам во время нахождения на отдыхе за границей.

В ночь на 8 января Роман Старовойт написал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что его возмутил видеоролик местного депутата Максима Васильева, который записал видеообращение к гражданам России, находясь в Мексике. На видео видно, как Васильев пьёт дорогие алкогольные напитки и поедает экзотическую пищу, желая россиянам "много денег".

Старовойт напомнил, что Курская область граничит с Украиной и часто подвергается ракетным ударам, ввиду чего её политические представители должны находиться на родине, усердно работая.