TiS: противники нового правительства Израиля устроили многотысячный протест
2023-01-08 02:59
Информагентство Times of Israel сообщило об акции протеста против нового израильского правительства.
8 января в Тель-Авиве началась акция протеста против представителя местной партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который занял главный пост в новом израильском правительстве. Предметом для начала общественным волнений выступила реформа, предложенная главой Минюста Израиля Яривом Левиным, которая запрещает Верховному суду блокировать правительственные законопроекты.
Журналисты Times of Israel уведомляют, что 8 января многотысячные протестующие заполонили улицы Тель-Авива, требуя отставки нового руководства страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей