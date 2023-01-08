TiS: противники нового правительства Израиля устроили многотысячный протест

Информагентство Times of Israel сообщило об акции протеста против нового израильского правительства.

8 января в Тель-Авиве началась акция протеста против представителя местной партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который занял главный пост в новом израильском правительстве. Предметом для начала общественным волнений выступила реформа, предложенная главой Минюста Израиля Яривом Левиным, которая запрещает Верховному суду блокировать правительственные законопроекты.

Журналисты Times of Israel уведомляют, что 8 января многотысячные протестующие заполонили улицы Тель-Авива, требуя отставки нового руководства страны.