Серия взрывов прозвучала в Харьковской области Украины

Ночью 8 января в Харьковской области прозвучало от двух до четырёх громких взрыва.

В ночь на воскресенье лидер областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где экстренно сообщил, что лично слышал не менее двух взрывов в регионе, которые являются результатом попадания российских ракет в одном из районом области.

Украинское информационное агентство "УНИАН" утверждает, что его журналисты стали свидетелями не менее четырёх взрывов в Харьковской области.