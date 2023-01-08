FT: Apple нанимает работников в Индии для открытия первых магазинов

Газета Financial Times утверждает, что американская корпорация Apple начала рекрутировать сотрудников в Индии с целью открытия своих магазинов в данной стране.

8 января международный новостной журнал Financial Times сообщил, что дислоцированная в США фирма Apple начала нанимать работников в Индии, намереваясь открыть там свои первые флагманские магазины. Причиной резкого начала массового приёма индусов на работу является желание установить свою монополию в Индии, которая стала вторым в мире рынком смартфонов.

Примечательно, что ранее агентство WSJ сообщало о намерениях Apple ускоренно перенести весь свой рынок с территории Китая в другие страны.