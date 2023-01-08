Папа Римский Франциск надеется на продление перемирия в Украине

Знакомый Папы Римского Франциска Леонид Севастьянов утверждает, что святитель хочет, чтобы перемирие в Украине было продолжено.

Журналисты интернет-газеты "РИА Новости" взяли интервью у Леонида Севастьянова, который является главой Всемирного союза староверов и близко общается с лидером католической церкви Папой Римским Франциском.

По данным Севастьянова, в персональной беседе Папа Римский поздравил жителей России с праздником православного Рождества, также выразив надежду на то, что установленное Владимиром Путиным перемирие будет продлено.

Накануне Путин принял решение ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 января по настоянию Патриарха Кирилла.