Белый дом: Байден поздравил Маккарти с избранием спикером Палаты Представителей

В Белом доме рассказали о беседе между Джо Байденом и республиканским сенатором Кевином Маккарти.

В воскресенье Белым дом опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что вчера Джозеф Байден побеседовал с новым спикером американской Палаты Представителей при Конгрессе Кевином Маккарти, поздравив его с назначением на данную должность.

Известно, что Маккарти занял пост спикера Палаты Представителей с пятнадцатой попытки после четырнадцати неудачных раундов голосования. Примечательно, что Кевин Маккарти избрался с большими трудностями несмотря на тот факт, что ранее его публично поддержал Дональд Трамп.